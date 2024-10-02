Gaziantep FK, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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