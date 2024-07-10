Gaziantep FK, Bolu kampında antrenmanlarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Bolu kampında sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde Gerede ilçesindeki bir otelde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından kuvvet çalışması yaptı.
Gaziantep FK, akşam idmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - BOLU
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