Gaziantep FK, Bolu kampında antrenmanlarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Gaziantep FK, Bolu kampında antrenmanlarını sürdürdü

Gaziantep FK, Bolu kampında antrenmanlarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Bolu kampında sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti.

10.07.2024 13:19
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Bolu kampında sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde Gerede ilçesindeki bir otelde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından kuvvet çalışması yaptı.

Gaziantep FK, akşam idmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - BOLU

Kaynak: İHA

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