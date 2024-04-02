Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 2-0 sona erdi

Stat: Kalyon
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Suat Güz
Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul Ersoy (Dk. 43 Arda Kızıldağ), N'koulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Monteiro, Ogün Özçiçek, Maxim, Markovic, Dragus
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hassan
Goller: Dk. 6 Hassan, Dk. 32 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)
Sarı kart: Dk. 7 Aliti (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor müsabakasının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamlandı.
3. dakikada Leroy Fer'in orta sahadan savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasında buluşan Yusuf Özdemir'in yaptığı plase vuruşta top, kaleci Nita'da kaldı.
6. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Richard'ın sağ kanattan ceza sahasında gönderdiği topa iyi yükselen Hassan'ın vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak önce yere sonra üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-1
19. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanattan gönderdiği pasla ceza sahası yayı üzerinde buluşan Hassan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Nita, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
30. dakikada Dragus'un orta sahadan gönderdiği kafa pasıyla buluşan Markovic'in yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere gönderdi.
32. dakikada Corendon Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Hassan'ın orta sahadan savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Oğuz Aydın'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Nita'nın sağından ağlarla buluştu: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Corendon Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamalarına devam etti. Ali Koç, ligden çekilme opsiyonunu masadan kaldırdıklarını belirtirken, Süper Kupa finaline çıkılmaması durumunda Türkiye Kupası'na ve Süper Kupa'ya katılamayacaklarını söyledi. Ayrıca, Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçlara gitmeme opsiyonu da değerlendirildiğini ifade etti.
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Alanyaspor'un gollerini Ahmed Hassan ve Oğuz Aydın attı.
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