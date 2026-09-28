Gaziantep FK, Çorum FK maçı hazırlığını milli takımdaki 3 eksikle sürdürdü

Gaziantep FK, Çorum FK maçı hazırlığını milli takımdaki 3 eksikle sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep FK, 11 Ekim Pazar günü sahasında Arca Çorum FK ile oynayacağı Süper Lig 7. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. Orhan Ak yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü; milli takımda bulunan Karamba Gassama, Juninho Bacuna ve Myenty Abena çalışmada yer almadı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında Arca Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Antrenmana milli takımlarında bulunan Karamba Gassama, Juninho Bacuna ve Myenty Abena katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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