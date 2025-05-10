Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da ayrılıklar üst üste yaşanıyor. Teknik Direktörü Selçuk İnan ile yollarını ayıran Gaziantep FK, bir ayrılığı daha duyurdu.
Gaziantep FK, defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Ertuğrul Ersoy ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Ertuğrul Ersoy'a, kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Bu sezon Gaziantep FK ile 22 maça çıkan Ertuğrul Ersoy, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK'da ayrılıklar üst üste! Bir veda daha - Son Dakika
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