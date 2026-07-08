Gaziantep FK\'dan Nazım Sangare\'ye Yeni Sözleşme

Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon kadroya katılan Nazım Sangare ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüpte forma giydiği süre boyunca tecrübesi, disiplini ve sahadaki istikrarlı performansıyla takıma önemli katkılar sağlayan Nazım Sangare'nin önümüzdeki iki sezonda da kırmızı-siyahlı formanın başarısı için mücadele etmeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Nazım Sangare'ye yeniden hoş geldin diyor, armamız altında başarılarla dolu bir dönem geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.