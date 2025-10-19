Gaziantep FK'den Antalyaspor'a 3-2 galibiyet - Son Dakika
Gaziantep FK'den Antalyaspor'a 3-2 galibiyet

19.10.2025 21:44
Burak Yılmaz, 3-0 önde oldukları maçta daha fazla gol atabileceklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 yenen Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, "Oyun 3-0 iken 6, 7 gibi tarihi fark olabilirdi." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yılmaz, maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

İlk yarıda iyi oynadıklarını aktaran genç teknik adam, "Oyun 3-0 iken 6, 7 gibi tarihi fark olabilirdi. Ancak sonlara doğru yediğimiz iki gol moralimizi bozdu ama kesinlikle galibiyetin önüne geçmedi. Sadece bir oyuncunun bireysel yeteneğiyle 3-2 oldu. Ben de bu maçta kendi adıma dersler çıkardım. Maç 3-0 iken oyuncularımın kesinlikle başarısıdır ama 3-2'ye geliyorsa küçük de olsa bir öz eleştiri yapmam lazım." diye konuştu.

Taraftarlarının kendilerini çok iyi desteklediğini anlatan Yılmaz, "Gaziantep bizi böyle desteklediği sürece, biz bu güvenle bu inançla bu destekle bu mücadeleye devam edeceğiz. Bugün 3 puanın mimarlarından biri olarak taraftarı görüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bunun üzerine koyarak devam edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının hepsinin çok değerli olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bİlk geldiğimde yaptığım şey oyun tarzımızı değiştirmek oldu. Tamamen geçiş oynayan bir takımdan kaliteli ayaklarımız olduğu için set oyununa dönen bir takım haline geldik. Çok klas ayaklar olduğu için bu strateji değişikliğiyle oyuncuların performansı arttı. Çünkü oyuncular bu oyuna yatkın. Oyuncularım isim isim alkışlanmayı hak ediyorlar. Oyunculara göre oynamaya başladık, onlar da kendilerini belli etmeye başladılar."

Kaynak: AA

