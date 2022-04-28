Gaziantep FK'den Erol Bulut ile yolların ayrıldığına ilişkin haberlere yalanlama Açıklaması - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile sezon bitmeden yolların ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Gün içerisinde dile getirilen 'Erol Bulut ile yollar sezon tamamlanmadan ayrılacak' başlığıyla yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamakta olup teknik direktörümüz Erol Bulut görevine devam etmektedir. Futbolseverlerin ve kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.