Gaziantep FK'den Erol Bulut ile yolların ayrıldığına ilişkin haberlere yalanlama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK'den Erol Bulut ile yolların ayrıldığına ilişkin haberlere yalanlama Açıklaması

28.04.2022 20:50
Gaziantep FK'den Erol Bulut ile yolların ayrıldığına ilişkin haberlere yalanlama Açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile sezon bitmeden yolların ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile sezon bitmeden yolların ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Gün içerisinde dile getirilen 'Erol Bulut ile yollar sezon tamamlanmadan ayrılacak' başlığıyla yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamakta olup teknik direktörümüz Erol Bulut görevine devam etmektedir. Futbolseverlerin ve kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Erol Bulut, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK'den Erol Bulut ile yolların ayrıldığına ilişkin haberlere yalanlama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
20:42 Son Dakika: Rusya, Kiev'de bir apartmanı hava saldırısıyla vurdu
20:40 Biden, Ukrayna için Kongre'den 33 milyar dolar ek fon talebinde bulundu
20:39 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a şampiyonluk çıkışı: Şizofrenik bir tutum
20:35 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 256 vaka tespit edildi, vefat sayısı 15 olarak belirlendi
20:32 Rus tanklarında ortaya çıkan tasarım hatası savaşta ağır kayıplar verilmesine neden olmuş
19:59 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi büyük derde soktu!
19:51 Cumhurbaşkanına hakaret ettiği için tutuklanan İYİ Partili Alp Emeç tahliye edildi
19:11 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi!
19:10 Elon Musk'tan Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'a isim önerisi geldi!
18:43 Liverpool, Jurgen Klopp'la sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 20:56:21. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep FK'den Erol Bulut ile yolların ayrıldığına ilişkin haberlere yalanlama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement