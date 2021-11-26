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Gaziantep FK'den sakatlığı bulunan 2 oyuncuyla ilgili açıklama - Son Dakika

Gaziantep FK'den sakatlığı bulunan 2 oyuncuyla ilgili açıklama

26.11.2021 13:59
Gaziantep FK'den sakatlığı bulunan 2 oyuncuyla ilgili açıklama

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sakatlığı bulunan 2 futbolcusunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sakatlığı bulunan 2 futbolcusunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç file bekçisi Mustafa Burak Bozan'ın hafta içi yapılan antrenmanda yüzüne darbe aldığı ve burnunda kırık meydana geldiği, kalecinin yapılan tetkikler sonucu koruyucu yüz maskesiyle çalışmalara devam edebileceği dile getirildi.

Alexander Merkel'in ise dünkü antrenmanda girmiş olduğu bir pozisyonda sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktığı, sağlık ekiplerince yapılan detaylı tetkiklerin ardından futbolcunun sağ diz iç yan bağlarında 2. derece yırtık tespit edildiği ve Merkel'in tedavisine başlandığı kaydedildi.

Spor Toto Süper Lig, Angela Merkel, Gaziantep FK, Darbe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK'den sakatlığı bulunan 2 oyuncuyla ilgili açıklama - Son Dakika Spor


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