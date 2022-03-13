Gaziantep FK, deplasmanda ikinci galibiyetini almak istiyor - Son Dakika
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Gaziantep FK, deplasmanda ikinci galibiyetini almak istiyor

13.03.2022 10:59

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 14 maçta 1 galibiyet alan Gaziantep FK, yarın karşılaşacağı GZT Giresunspor'u yenerek deplasmanda ikinci galibiyetini almak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 14 maçta 1 galibiyet alan Gaziantep FK, yarın karşılaşacağı GZT Giresunspor'u yenerek deplasmanda ikinci galibiyetini almak istiyor.

Güneydoğu Anadolu temsilcisi, bu sezon dış sahada oynadığı 14 karşılaşmada sadece 6 puan toplayabildi.

Dış saha performansıyla taraftarını üzen Gaziantep ekibi, bu anlamda ligin en az puan toplayan ekiplerinden biri konumunda yer alıyor.

Gaziantep ekibi, deplasmanda yaptığı maçlarda VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Altay'a karşı kaybetti.

Demir Grup Sivasspor ile 1-1, Yukatel Kayserispor ve Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Gaziantep FK, deplasmandaki tek galibiyetini ise ligin ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor'a karşı 1-0'lık sonuçla aldı.

Bu maçlarda kalesinde 25 gole engel olamayan Gaziantep temsilcisi, rakip fileleri 8 kez havalandırabildi.

Dış sahada ligin en az puan toplayan ekiplerinden olan Gaziantep FK, iç sahada ise sadece 1 mağlubiyet alarak 13 maçta 30 puan elde etti.

Vetrih: "Kafaları kaldırıp olabildiğince odaklanmamız lazım"

Takımın 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Amedej Vetrih, AA muhabirine, oynadıkları son maçlarda istedikleri sonuçları alamadıklarını söyledi.

GZT Giresunspor maçına iyi hazırlandıklarını, takımın iyi konsantre olduğunu belirten Vetrih, şunları söyledi:

"Şu anda 3-4 maçtır istediğimiz sonuçları alamıyoruz. O yüzden birazcık zor bir zamandan geçtiğimizi söyleyebilirim. Ama genel anlamda baktığımızda puan kaybettiğimiz ve mağlup ayrıldığımız maçları tersine çevirebilirdik çok fazla pozisyon ürettik. Çok fazla fırsat geçti elimize. Biraz da şanssızlıkla bu fırsatları değerlendiremedik. Bu durumu pozitife çevirmemiz lazım. Kafaları kaldırıp olabildiğince odaklanmamız lazım. Birlikteliğimizi koruyup durumu lehimize çevirmemiz gerekiyor."

Gaziantep FK, deplasmanda ikinci galibiyetini almak istiyor
Gaziantep FK, deplasmanda ikinci galibiyetini almak istiyor
Gaziantep FK, deplasmanda ikinci galibiyetini almak istiyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, deplasmanda ikinci galibiyetini almak istiyor - Son Dakika


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