Gaziantep FK, dört maçlık galibiyet hasretini Erzurumspor karşısında bitirmek istiyor - Son Dakika
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Gaziantep FK, dört maçlık galibiyet hasretini Erzurumspor karşısında bitirmek istiyor

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, yarın saat 16.00'da Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Dört maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen Gaziantep FK'de Orhan Ak kırmızı kart cezası nedeniyle takımın başında olamayacak, öğrencilere 5 bin ücretsiz bilet sağlandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Melek Dakan yönetecek.

Ligde geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep temsilcisi, 8 puanla 14. sırada bulunuyor. Rakip fileleri 8 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar, kalesinde ise 12 gol gördü.

Son galibiyetini dördüncü haftada Göztepe karşısında elde eden Gaziantep FK, Erzurumspor FK müsabakasıyla dört maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Sakatlıklar ve kart durumu

Gaziantep FK'de tedavilerine devam idelen Fuat Bavuk ve Nazım Sangare'nin karşılaşmada forma giyemeyecek.

Teknik direktör Orhan Ak, RAMS Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta takımın başında yer alamayacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte, Myenty Abena, bu maçta kart görmesi durumunda Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

Öğrencilere 5 bin ücretsiz bilet

Gaziantep FK yönetimi, Erzurumspor FK müsabakası öncesinde öğrenci taraftarlar için 5 bin biletin bedelini karşıladı.

Maraton üst tribünü ve güney kale arkası tribünü için ayrılan 2 bin 500'er bilet, öğrenci kimliğini ibraz edenlere kontenjanlar dahilinde ücretsiz dağıtılacak.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigErzurumspor KulübüGaziantep FKOrhan AkFutbolSporSon Dakika

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