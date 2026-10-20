Gaziantep FK, Erzurumspor maçı hazırlığına 1 saat 20 dakikalık antrenmanla başladı

Gaziantep FK, Erzurumspor maçı hazırlığına 1 saat 20 dakikalık antrenmanla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Orhan Ak yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü ve doğum günü olan Serdar Dursun'un yeni yaşı takımla kutlandı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü sahasında Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Başakşehir FK maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçla tamamladı.
Antrenman öncesinde dün doğum günü olan Serdar Dursun'un yeni yaşı, takım arkadaşları ve teknik heyetle birlikte kutlandı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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