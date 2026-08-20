Gaziantep FK, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, Eyüpspor maçı için antrenmanlarını sürdürdü, idman 1 saat 10 dakika sürdü.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, hücum organizasyonları ile sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.???????
Kaynak: AA
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