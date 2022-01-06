Üye Girişi
Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

06.01.2022 12:52
Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Yeni transferlerden Luka Stankovski de takımla ilk idmanına katıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla çalışmalarını tamamlayacak.

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Galatasaray taraftarları çılgına döndü Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Galatasaray taraftarları çılgına döndü         
13:04
Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar         
13:04
TMO'dan ekmek zammına karşı hamle: 1 milyon 220 bin ton hububatı 2021 fiyatıyla satacak TMO'dan ekmek zammına karşı hamle: 1 milyon 220 bin ton hububatı 2021 fiyatıyla satacak         
13:01
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Kazakistan'daki olayları görüştü Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Kazakistan'daki olayları görüştü         
12:55
Ekrem İmamoğlu: Sesi kötü çıkan hiçbir tarafa bakıp vaktimizi boşa harcamayız Ekrem İmamoğlu: Sesi kötü çıkan hiçbir tarafa bakıp vaktimizi boşa harcamayız         
12:50
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21

Son Dakika Haberleri
13:04 Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar
13:04 İşte Güldür Güldür'ün Bilal'inin öğretmen eşi! Shakespeare sonatıyla aşk pozu
13:02 TURKOVAC aşısı yaptıran Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu
13:01 TMO'dan ekmek zammına karşı hamle: 1 milyon 220 bin ton hububatı 2021 fiyatıyla satacak
12:55 Elektriğe yapılan zamlar yargıya taşındı! CHP, Danıştay'a başvuru yaptı!
12:54 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Kazakistan'daki olayları görüştü
12:50 Ekrem İmamoğlu: Sesi kötü çıkan hiçbir tarafa bakıp vaktimizi boşa harcamayız
12:45 Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi'den korkutan açıklama: İzmir beşinci pikini yaşıyor
12:25 THY Başkanı İlker Aycı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı iddiası!
12:17 Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına yatırılmaya başlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 13:14:25. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement