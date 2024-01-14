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Gaziantep FK-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
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Gaziantep FK-Fenerbahçe maçından notlar

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ye konuk olduğu maçta teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. İrfan Can Kahveci ve Joshua King yedek soyundu. Gaziantep FK cephesinde ise Bikel ve Gradel milli takımlarında olduğu için kadroda yer almadı. Maç öncesi taraftarlar arasında yoğun ilgi ve şehitler için saygı duruşu yapıldı.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçından notlar
14.01.2024 - 19:20,
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan TÜMOSAN Konyaspor müsabakasına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Konyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği İrfan Can Kahveci ve Joshua King'i Gaziantep'te yedek soyundurdu.

Kartal, Kalyon Stadı'ndaki karşılaşmada Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Cengiz Ünder ve Dzeko 11'ini sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Leonardo Bonucci, Michy Batshuayi, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan isimler oldu.

Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile ilk maçında

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Gaziantep FK karşısında maç kadrosunda yer aldı.

Lisansı çıkarılan 36 yaşındaki stoper, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

Gaziantep FK cephesi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımını karşılaşmaya Nita, Nkoulou, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Furkan Soyalp, M'Bakata, Markovic, Mustafa Eskihellaç, Maxim, Ogün Özçiçek, Dragus 11'iyle çıkardı.

Kırmızı-siyahlıların yedek kulübesinde ise Batuhan Ahmet Şen, Jevtovic, İlker Karakaş, Morais, Ertuğrul Ersoy, Oğulcan Çağlayan, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Bahadır Gölgeli ve Riascos yer aldı.

Güneydoğu ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarında bulunan Bikel ve Gradel, kadroda yer almadı.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Fenerbahçe'yi ağırlayan Gaziantep FK'nin taraftarları, tribünleri doldurdu.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından karşılaşmanın biletlerinin tamamının satıldığı duyuruldu.

Her iki takımın taraftarı, soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.

Şehitler unutulmadı

Gaziantep FK'li futbolcular, maçtan önce ısınmaya üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtle çıktı.

Taraftarlar ise maçtan önce "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Gaziantep FK-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika


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