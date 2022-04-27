Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenmana tedavileri devam eden Borven ile Caulker katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayacak ve İstanbul'a hareket edecek.
Kaynak: AA
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