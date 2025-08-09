Gaziantep FK, Galatasaray\'a 3-0 Mağlup

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında evinde Galatasaray'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, oyuna iyi başladıklarını ancak penaltıdan sonra gardlarının düştüğünü söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, istedikleri oyunu oynayamadıklarını belirterek, "Seyircimizle buluştuğumuz ilk maçta maalesef istediğimiz oyunu oynayamadık. Oyuna başlangıcımız iyiydi ama penaltıdan sonra gardımızın düşmesi yakışmadı." dedi.

Takımda eksiklerin olduğunu ifade eden Taşdemir, "Sezonun ilk maçı eksiklerimiz de var biliyoruz. Yönetimimizle beraber istişare halindeyiz, eksikleri en kısa sürede tamamlayıp çok daha iyi bir takım olup taraftarımızı da kendimizi de sevindirip yolumuza devam edeceğiz. İstediğimiz oyunu oynayamadık, kendimizce sebeplerimiz var." diye konuştu.

Taşdemir, karşılaşmada sakatlanan M'Bakata'nın çapraz bağlarında sorun olduğunu ve sezonu kapattığını sözlerine ekledi.