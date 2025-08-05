Gaziantep FK Galatasaray'a Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, hücum organizasyonları ile son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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