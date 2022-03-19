Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır

19.03.2022 19:35
Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla son buldu. Antrenmana tedavileri devam eden Merkel, Hamza Mendyl ve Borven katılmadı.

Güneydoğu temsilcisi bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı takım, Kalyon Stadı'nda yarın saat 16.00'da Galatasaray ile karşılaşacak.

YORUMLAR
500
Gaziantep FK ile Galatasaray 6. randevuda Gaziantep FK ile Galatasaray 6. randevuda Galatasaray, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Galatasaray, Erol Bulut, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika


Son Dakika
19:21 17 yaşındaki Nuray, otel odasında ölü bulundu! 2 yıl önce istismara uğramıştı
19:12 Emre Belözoğlu galibiyet özlemi çekiyor! Adana Demirspor, kazanamama serisini Başakşehir maçıyla bozdu
19:10 Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için turuncu alarm verildi
19:08 Tansu Çiller'in siyasete girme iddiaları üzerinden iktidara yüklenen Ali Babacan: Olmayacak, bitti o dönem
19:06 Sadık Çiftpınar'dan skandal hareket! Süresiz kadro dışı bırakıldı
18:42 Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında
18:37 Alman medyası Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye analizini yaptı: Yaptırımların kazananı Türkler olacak
17:56 Bilecik'te 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
17:47 Anlaşma yapıldı! Uğurcan Çakır rekor ücretle dünyanın en zengin kulübüne transfer oluyor
17:41 Türkiye-Hollanda ilişkileri normale dönüyor, Başbakan Rutte Ankara'da Erdoğan ile görüşecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 19:42:39. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement