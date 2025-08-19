Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü evinde Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?