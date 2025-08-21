Gaziantep FK, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
Gaziantep FK, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlanıyor
21.08.2025 21:13
Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Luis Perez takıma katıldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü evinde Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam etti.

Hücum organizasyonlarıyla tamamlanan antrenmanda yeni transfer Luis Perez de ilk kez takımla çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Gençlerbirliği, Burak Yılmaz, Gaziantep FK, Antrenman, Güncel, Futbol, Spor

