Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde çift kale maç gerçekleştirildi.
Antrenmana sakatlığı bulunan Merkel, Mendyl ve Borven katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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