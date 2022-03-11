Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

11.03.2022 19:33
Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde çift kale maç gerçekleştirildi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Merkel, Mendyl ve Borven katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Giresunspor, 14 Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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