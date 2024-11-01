Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Suat Güz
Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul Ersoy (Dk. 72 Mirza Cihan), Bruno, Arda Kızıldağ, Ndiaye, Kozlowski (Dk. 86 Mandouki), Maxim (Dk. 72 Kenan Kodro), Sorescu, Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+2 M'bakata), Halil Dervişoğlu (Dk. 86 Daubin), Lungoyi
Göztepe: Lis, Koray Günter (Dk. 85 İsmail Köybaşı), Heliton, Bokele, Djalma Silva, Victor Hugo (Dk. 85 Miroshi), Tijanic, Ahmet Ildiz (Dk. 85 Taha Altıkardeş), Nazım Sangare (Dk. 88 Nielsen), Juan, Fofana (Dk. 59 Matsuki)
Goller: Dk. 63 Ahmet Ildiz (Göztepe), Dk. 77 Lungoyi, Dk. 82 Sorescu (Penaltıdan) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 21 Fofana, Dk. 69 Matsuki (Göztepe), Dk. 32 Dioudis, Dk. 45 Ndiaye (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yendi.
63. dakikada Göztepe, 1-0 öne geçti. Soldan serbest vuruş kullanan Tijanic, topu Ahmet Ildiz'e verdi. Bu oyuncunun yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Dioudis'in solundan filelerle buluştu.
70. dakikada soldan topla ceza sahasına giren Matsuki'nin yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Dioudis'te kaldı.
77. dakikada Gaziantep FK, skoru eşitledi. Sol kanattan Mustafa Eskihellaç'ın gönderdiği uzun pasta ceza sahasında topla buluşan Lungoyi'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak ağlara gitti: 1-1
81. dakikada soldan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu, Nazım Sangare'nin müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
82. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Sorescu, meşin yuvarlağı kaleci Lis'in sağından filelerle buluşturdu: 2-1
Gaziantep FK, müsabakayı 2-1 kazandı.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 Yendi - Son Dakika
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