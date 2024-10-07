Gaziantep FK Hakem Metoğlu'na Tepki Gösterdi

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dün konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, karşılaşmayı yöneten hakem Muhammet Ali Metoğlu'na tepki gösterdi.

Kulübün sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, "Taraflı tarafsız herkesin kulübümüz aleyhine çaldığı düdüklerle eleştirdiği 'hakem' Muhammet Ali Metoğlu'nun 26 günde ikinci kez maçımıza atanmasını anlayamıyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü her zaman olduğu gibi ayrıcalık değil, adalet çağrısına devam edecektir. Bir kez daha gördük ki maçın tamamlanmasına 1 dakika 50 saniye kalsa da Allah'ın adaleti şaşmaz." ifadeleri kullanıldı.