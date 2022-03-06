Gaziantep FK, Hatayspor maçına hazır - Son Dakika
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Gaziantep FK, Hatayspor maçına hazır

06.03.2022 17:48
Gaziantep FK, Hatayspor maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK, Hatayspor maçına hazır
Gaziantep FK, Hatayspor maçına hazır

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Hatayspor maçına hazır - Son Dakika


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