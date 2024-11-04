Gaziantep FK, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü konuk olacağı Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

Göztepe maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular ısınma ve 5'e 2 pas çalışmaları ile başladıkları antrenmanı, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.???????????