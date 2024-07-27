Gaziantep FK, hazırlık maçında Teksüt Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Gaziantep FK, hazırlık maçında Teksüt Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Teksüt Bandırmaspor ile hazırlık maçında karşılaştı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona eren maçta Gaziantep FK, ikinci yarıda attığı 3 golle galip geldi.

27.07.2024 17:59
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.

Gaziantep FK, Teksüt Bandırmaspor ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştı.

Karşılıklı ataklarla geçen müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Gaziantep FK, 58. dakikada Furkan Soyalp, 86. dakikada rakibin kendi kalesine attığı ve 74. dakikada Ertuğrul Ersoy'un ayağından bulduğu gollerle maçı 3-0 kazandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziantep FK, hazırlık maçında Teksüt Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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