Gaziantep FK Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan idman, maçın son taktik çalışmalarıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
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