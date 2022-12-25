Beşiktaşlı N'Koudou'nun atılmaması Rıdvan Dilmen'i çılgına çevirdi - Son Dakika
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Beşiktaşlı N'Koudou'nun atılmaması Rıdvan Dilmen'i çılgına çevirdi

25.12.2022 17:44

Beşiktaşlı Kevin N'Koudou'nun Gaziantep FK futbolcusu Kitsiou'ya kafa atması sonrası kırmızı kart görmemesi olay oldu. Pozisyonu değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, "Tartışmasız kırmızı! VAR'ı bırak, zaten Atiba attı. 'Yaktın bizi' diyor Atiba ama hakem demiyor. Skandal!" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK ile Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleye N'Koudou'nun rakibine attığı kafa damga vurdu.

VAR UYARDI, KARAR DEĞİŞMEDİ

Mücadelenin 24. dakikasında Kevin N'Koudou, gerginlik yaşadığı Gaziantep FK'li futbolcu Stelios Kitsiou'ya kafasıyla müdahalede bulundu. Pozisyonu sarı kartla cezalandıran hakem Atilla Karaoğlan, VAR'ın uyarısı sonrası yaşananları tekrar izledi. Ancak Karaoğlan pozisyonu izledikten sonra da kararını değiştirmedi.

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"TARTIŞMASIZ KIRMIZI!"

Pozisyonda kırmızı kart göstermeyen Atilla Karaoğlan'ın bu kararı büyük tepki çekerken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen deneyimli hakemi adeta yerden yere vurdu. Dilmen yaptığı yorumda, "Atilla Karaoğlan atmadı değil, atamaz! Tartışmasız kırmızı! VAR'ı bırak, zaten Atiba attı! "Yaktın bizi' diyor Atiba ama hakem demiyor! Skandal! Beşiktaşlıların da kendi dünyalarında N'Koudou'ya saydırdığını düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe demez mi, 'Bizim oyuncularımızı sürekli atıyorsunuz ama şu pozisyona bakın' diye." ifadelerini kullandı.

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Rıdvan Dilmen, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaşlı N'Koudou'nun atılmaması Rıdvan Dilmen'i çılgına çevirdi - Son Dakika
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