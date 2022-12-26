Beşiktaş maçındaki pozisyon Türkiye gündemine oturdu: Hayatımda ilk kez görüyorum - Son Dakika
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Beşiktaş maçındaki pozisyon Türkiye gündemine oturdu: Hayatımda ilk kez görüyorum

26.12.2022 10:17

Gaziantep FK ile oynadıkları karşılaşmada Beşiktaş'ın yıldızı Kevin N'Koudou'nun Stelios Kitsiou'ya kafa atması sonrası kırmızı kart görmemesi gündem oldu. Hakem yorumcuları pozisyonun kırmızı kartla cezalandırılması konusunda hemfikir olurken, Erman Toroğlu, "Bu kadar senelik futbol hayatımda, ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı maça siyah-beyazlı futbolcu N'Koudou'nun rakibine attığı kafa damga vurdu. Pozisyonu kırmızı değil, sarı kartla cezalandıran hakem Atilla Karaoğlan ise tepkilerin odağına oturdu.

VAR UYARDI, KARAR DEĞİŞMEDİ

Mücadelenin 24. dakikasında Kevin N'Koudou, gerginlik yaşadığı Gaziantep FK'li futbolcu Stelios Kitsiou'ya kafasıyla müdahalede bulundu. Pozisyonu sarı kartla cezalandıran hakem Atilla Karaoğlan, VAR'ın uyarısı sonrası yaşananları tekrar izledi. Ancak Karaoğlan pozisyonu izledikten sonra da kararını değiştirmedi.

Türkiye, Beşiktaş maçındaki pozisyonu konuşuyor: Hayatımda ilk kez görüyorum

"KIRMIZI OĞLU KIRMIZI"

Yayıncı kuruluşta yayınlanan beIN Trio programında hakem yorumcuları Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, pozisyonun net kırmızı kart olduğunu belirtti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise, "Bu kadar senelik futbol hayatımda, bu kadar senelik hakemlik hayatımda ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Topa dalarsın adama gelir gelmez, kafaya çıkarken dirseğin gelir, hepsi tamam 10 tane Beşiktaşlı futbolcuya gösterelim bir tanesi sarı demez. Bu futbol namına ahlaksızlık, terbiyesizlik. Kırmızı oğlu kırmızı." ifadelerini kullandı.

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Atilla Karaoğlan, Gaziantep FK, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş maçındaki pozisyon Türkiye gündemine oturdu: Hayatımda ilk kez görüyorum - Son Dakika


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