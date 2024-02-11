Gaziantep FK, İstanbulspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
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Gaziantep FK, İstanbulspor'u 3-1 Yendi

Gaziantep FK, İstanbulspor\'u 3-1 Yendi

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. İstanbulspor'un Loshaj'ın kırmızı kart gördüğü maçta, Gaziantep FK Dragus'un 2 penaltı golü ve Sorescu'nun golüyle galip geldi.

11.02.2024 18:07  Güncelleme: 18:09
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Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Sambissa, Vefa Temel (Dk. 60 Emrehan Gedikli), Vorobjonas (Dk. 76 Jackson), Loshaj, Ali Yaşar (Dk. 76 Coly), Emir Kaan Gültekin (Dk. 86 Traore), Mamadou (Dk. 76 Eslem Öztürk)

Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Morais (Dk. 71 Badji), Markovic (Dk. 71 M'Bakata), Monteiro (Dk. 82 Furkan Soyalp), Ogün Özçiçek, Maxim (Dk. 83 Jevtovic), Dragus (Dk. 89 Sorescu)

Goller: Dk. 6 Loshaj (İstanbulspor), Dk. 15 ve 60 (Penaltıdan) Dragus, Dk. 90+5 Sorescu (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 70 Loshaj (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Mehmet Yeşil, Dk. 59 Okan Erdoğan (İstanbulspor), Dk. 76 Dragus, Dk. 82 M'Bakata (Gaziantep FK)

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 3-1 yendi.

57. dakikada Gaziantep FK, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı. Maxim, ceza sahası içi sağ çaprazda Ali Yaşar'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen devam ettirdiği pozisyonu VAR'daki Mustafa Öğretmenoğlu'nun uyarısıyla yeniden izledi. Ali'nin faul yaptığını tespit eden Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

60. dakikada penaltıyı kullanan Dragus, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

70. dakikada Loshaj, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

90+5. dakikada Gaziantep temsilcisi bir gol daha buldu. İstanbulspor yarı alanının ortalarında sol kanattan kazanılan faulü Furkan Soyalp hızlı kullandı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Sorescu, sağ ayağıyla uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu: 1-3.

Mücadele Gaziantep FK'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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