Gaziantep FK, Kaleci Zafer Görgen\'i Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kaleci Zafer Görgen'i 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor oyuncusu 25 yaşındaki eldiven, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Gaziantep FK'ye bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Zafer Görgen'in kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen imza törenine ilişkin fotoğrafların paylaşıldığı açıklamada, "Zafer Görgen'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.