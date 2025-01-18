Gaziantep FK Kalecisi Hastaneye Sevk Edildi

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ile yapılan maçta sakatlanan ve hastaneye sevk edilen kaleci Mustafa Burak Bozan'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Mustafa Burak Bozan'ın karşılaşmanın ilk yarısında rakibiyle çarpışarak kafasına darbe aldığı belirtilerek, "Oyuncumuz ikinci yarının başında oyuna devam edememiştir. Sağlık ekibimizin saha içinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen oyuncumuza, yapılan tetkikler sonucunda beyin sarsıntısı teşhisi konulmuştur. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup, tedbir amacıyla bu gece hastanede gözetim altında kalacaktır." ifadesi kullanıldı.

Mustafa Burak Bozan, yaşadığı sakatlık nedeniyle 51. dakikada yerini Dioudis'e bırakmıştı.