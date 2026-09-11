Gaziantep FK kalecisi Tobiasz, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı konuştu - Son Dakika
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Gaziantep FK kalecisi Tobiasz, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı konuştu

Gaziantep FK kalecisi Tobiasz, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı konuştu
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Gaziantep FK kalecisi Kacper Tobiasz, 14 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecekleri maçta galip gelmek için mücadele edeceklerini söyledi. Tobiasz, Fenerbahçe'nin favori görünmesinin sahaya çıkıp mücadele etmeyecekleri anlamına gelmediğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Gaziantep FK'nin kalecisi Kacper Tobiasz, rakipleri karşısında kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Tobiasz, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takıma yeni katıldığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Geçen hafta oynanan Göztepe maçında kurtardığı penaltı öncesinde havlusundaki notlara baktığı hatırlatılan Polonyalı kaleci, rakip oyuncuları analiz ettiğini ifade etti.

Tobiasz, "Notlar alıyorum kendim için. Her seferinde yüzde 100 garanti değil, bazen sonuç vermiyor ama bu sefer köşeyi doğru tahmin ettiğim için işe yaradı. O yüzden gerçekten çok mutluyum." dedi.

Fenerbahçe karşılaşmasına da değinen Tobiasz, rakiplerinin Türkiye'nin büyük takımlarından biri olduğunu ancak kendileri için diğer maçlardan farklı olmadığını dile getirdi.

Tobiasz, şunları kaydetti:

"Yüksek enerjili bir maç olacak. Zaten son maçtaki galibiyetten dolayı takımımızın morali çok iyi. O yüzden çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Galip gelmeye, elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Fenerbahçe favori olarak görünmesi bizim sahaya çıkıp mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Sahaya çıkıp mücadele edeceğiz ve yenmek için elimizden geleni yapacağız."

Polonyalı kaleci, milli takımda oynamanın herkesin hayali olduğunu, bunun için de çok çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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