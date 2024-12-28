Gaziantep FK Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Spor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Tedavi süreçleri devam eden Godfrey Bitok ve Sokratis Dioudis, antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa ile 5 Ocak Pazar günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.