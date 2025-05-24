Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 2-0 Geçti - Son Dakika
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Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 2-0 Geçti

Gaziantep FK, Kasımpaşa\'yı 2-0 Geçti
24.05.2025 20:15
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Gaziantep FK, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Can Keleş'in soldan ortasında Fall'ın indirdiği topa Nuno da Costa'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

7. dakikada ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kozlowski'nin vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

21. dakikada ara pasla karşı karşıya kalan Boateng, topu geçirdikten sonra kaleci Gianniotis'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-0

30. dakikada Maxim pasında sağdan ceza sahasına giren Sorescu'nun yerden çevirdiği topa Boateng'in dokunuşu savunmadan sekip kornere çıktı.

34. dakikada sol kanattan topu kapan Aytaç'ın pasına da Costa'nın dokunuşu sonrası Fall'ın son vuruşunda top ağlarla buluştu ancak ofsayt bayrağı kalktı.

45+4. dakikada ani gelişen Gaziantep atağında Boateng'in pasıyla ceza sahasına girerek rakibini çalımlayan Sorescu'nun yerden gönderdiği topu bomboş durumda Ndiaye ağlara yolladı. 2-0

Hakemler: Fatih Tokail, Furkan Ürün, Kemal Elmas

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Salem Mbakata, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Anel Husic, Furkan Soyalp, Badou Ndiaye, Maxim, Kacper Kozlowski, Deian Sorescu, Emmanuel Boateng

Yedekler: Halil Bağcı, Halil Dervişoğlu, Christopher Lungoyi, Kenan Kodro, Muhammed Gümüşkaya, Ogün Özçiçek, Ali Osman Kalın, Ömürcan Artan, İzzet Erdal, David Okereke

Teknik Sorumlu: Kürşat Daloğlu

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Taylan Aydın, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Cafu, Haris Hajradinovic, Aytaç Kara, Can Keleş, Mamadou Fall, Nuno da Costa

Yedekler: Sinan Bolat, Gökhan Gül, Ben Ouanes, Adnan Aktaş, Espinoza, Yusuf İnci, Opoku, Berkay Muratoğlu, Atakan Müjde, Berk Yıldızlı

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Maxim (dk. 22 pen.) Ndiaye (dk. 45+4) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Semih Güler (Gaziantep FK) Gianniotis, Winck (Kasımpaşa) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 2-0 Geçti - Son Dakika

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