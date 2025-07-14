Gaziantep FK, Kevin Rodrigues\'i Transfer Etti

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Kasımpaşa forması giyen Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, sol bek mevkiine önemli bir takviye yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak Kasımpaşa forması giyen 31 yaşındaki Portekizli Kevin Rodrigues'i 1 yıllığına kadrosuna kattı. Yeni transfer Rodrigues, takımın Sırbistan kampında Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.

Kariyeri boyunca çeşitli takımlarda toplam 258 resmi karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu, 12 gol ve 23 asistlik performans gösterdi. - GAZİANTEP