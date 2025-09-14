Gaziantep FK - Kocaelispor: İlk Yarı Golsüz Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gaziantep FK - Kocaelispor: İlk Yarı Golsüz Beraberlik

Gaziantep FK - Kocaelispor: İlk Yarı Golsüz Beraberlik
14.09.2025 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Kocaelispor ile oynadığı maçın ilk yarısını golsüz tamamladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol kanattan ceza sahasına girerek sıfıra inen Lungoyi'nin içeriye çevirdiği topu kale dibinde müsait pozisyonda Maxim filelerle buluşturamadı.

8. dakikada Maxim'in tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekerek taca çıktı.

16. dakikada Can Keleş'in ceza yayı gerisinden yerden sert şutunda kaleci Mustafa Burak topu iki hamlede kontrol etti.

24. dakikada Kocaelispor'un sağ kanattan Can ile kullandığı serbest vuruşta savunmanın ters vuruşunda kaleci Burak topu son anda yumrukladı.

30. dakikada sağ kanattan Ogün Özçiçek'in ortasında Sorescu'nun kafa vuruşunda kaleci Jovanovic topu çeldi.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Kısal, Azad İlhan

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Luis Perez, Myenty Abena, Tayyip Talha Sanuç, Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek, Kacper Kozlowski, Deian Sorescu, Maxim, Christopher Lungoyi

Yedekler: Zafer Görgen, Drissa Camara, Arda Kızıldağ, Badou Ndiaye, Junınho Bacuna, Semih Güler, Enver Kulasin, Nazım Sangare, Yusuf Karhan Kabadayı, Rob Nizet

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Kocaelispor: Alexander Jovanovic, Massadio Haidara, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Tayfur Bingöl, Samet Yalçın, Karol Linetty, Joseph Nonge, Can Keleş, Darko Churlinov, Bruno Petkovic

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Jamal Dijksteel, Muharrem Cinan, Daniel Agyei, Luis Cafumana, Tarkan Serbest, Furkan Gedik, Bünyamin Dalkılıç, Oleksandr Syrota, Rigoberto Rivas

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sarı kartlar: Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Linetty, Balogh (Kocaelispor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Gaziantep FK, gaziantep, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK - Kocaelispor: İlk Yarı Golsüz Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde yüzerken beyin kanaması geçirdi Denizde yüzerken beyin kanaması geçirdi
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş
Küçük bir hasar cepleri yakıyor Servislerin oyunu deşifre oldu Küçük bir hasar cepleri yakıyor! Servislerin oyunu deşifre oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “yol ve dava arkadaşım“ dediği Hamdi Kılıç için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yol ve dava arkadaşım" dediği Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Nuri Şahin yeniden Süper Lig’de Nuri Şahin yeniden Süper Lig'de
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

19:27
Kadıköy’de gol iptal İşte çok tartışılan o pozisyon
Kadıköy'de gol iptal! İşte çok tartışılan o pozisyon
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:59
CHP mitinginde arbede Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
CHP mitinginde arbede! Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:39
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
18:03
Canlı anlatım Derbide ilk gol geldi
Canlı anlatım! Derbide ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 20:11:18. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep FK - Kocaelispor: İlk Yarı Golsüz Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.