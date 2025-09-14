Gaziantep FK, Kocaelispor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
Gaziantep FK, Kocaelispor'u 2-0 Yendi

Gaziantep FK, Kocaelispor\'u 2-0 Yendi
14.09.2025 21:14
Gaziantep, Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Luis Perez'in yerden sert vuruşunda top kaleci Jovanovic'te kaldı.

74. dakikada Ndiaye'nin pasıyla ceza yayı sağında topla buluşan Kozlowski'nin rakibini geçtikten sonra yerden uzak köşeye sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

78. dakikada savunmanın hatasıyla topu kapan Yusuf Kabadayı'nın ilk vuruşund kaleciden, ikinci vuruşu savunmadan döndükten sonra üçüncü kez dokunuşunda top filelere gitti. 2-0

90. dakikada Can Keleş, hakeme yaptığı itirazların ardından kırmızı kart gördü.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Kısal, Azad İlhan

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Luis Perez, Myenty Abena, Tayyip Talha Sanuç (Semih Güler dk. 69), Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek (Badou Ndiaye dk. 46), Kacper Kozlowski, Deian Sorescu (Drissa Camara dk. 88), Maxim (Enver Kulasin dk. 80), Christopher Lungoyi (Yusuf Karhan Kabadayı dk. 69)

Yedekler: Zafer Görgen, Arda Kızıldağ, Junınho Bacuna, Nazım Sangare, Rob Nizet

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Kocaelispor: Alexander Jovanovic, Massadio Haidara (Muharrem Cinan dk. 46), Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Tayfur Bingöl, Samet Yalçın (Jamal Dijksteel dk. 65), Karol Linetty (Furkan Gedik dk. 80), Joseph Nonge (Luis Cafumana dk. 65), Can Keleş, Darko Churlinov (Daniel Agyei dk. 46), Bruno Petkovic

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Bünyamin Dalkılıç, Oleksandr Syrota, Rigoberto Rivas

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Kacper Kozlowski (dk. 74), Yusuf Kabadayı (dk. 78) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Can Keleş (dk. 90) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek, Tayyip Talha Sanuç, Yusuf Kabadayı, Abena, Burak Yılmaz (Gaziantep FK), Linetty, Balogh, Smolcic (Kocaelispor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Kocaelispor'u 2-0 Yendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Gaziantep FK, Kocaelispor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
