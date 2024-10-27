Gaziantep FK, Konyaspor'u 3-1 Yendi

Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Salim Mazlum
Gaziantep FK: Dioudis, Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Bruno (Dk. 75 Arda Kızıldağ), Saborit, Sorescu (Dk. 86 Mirza Cihan), Ndiaye, Kozlowski, Lungoyi (Dk. 86 Mandouki), Maxim (Dk. Daubin) Kenan Kodro (Dk. 56 Halil Dervişoğlu)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Boranijasevic, Bazoer (Dk. 64 Jevtovic), Boateng (Dk. 75 Umut Nayir), Ndao (Dk. 75 Keyta), Aleksic, Pedrinho, Kramer
Goller: Dk. 13 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 28 Ertuğrul Ersoy, Dk. 61 Lungoyi, Dk. 81 Sorescu (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 5 Ertuğrul Ersoy, Dk. 64 Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK), Dk. 6 Adil Demirbağ, Dk. 59 Bazoer (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi.
49. dakikada orta sahadan topu sürerek ceza sahasına giren Ndiaye'nin yaptığı vuruşta, kaleci Slowik meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
61. dakikada Kozlowski'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lungoyi'nin Uğurcan Yazğılı'yı çalımlayarak yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Slowik'in solundan ağlarla buluştu: 2-1
81. dakikada Kozlowski'nin verdiği pasla buluşan Sorescu'nun sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, top filelerle gitti: 3-1
83. dakikada Lungoyi'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta, kaleci Slowik topu kornere gönderdi.
Karşılaşma ev sahibi Gaziantep FK'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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