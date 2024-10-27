Gaziantep FK Konyaspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
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Gaziantep FK Konyaspor'u 3-1 Yendi

Gaziantep FK Konyaspor\'u 3-1 Yendi

Gaziantep FK, Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 6 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

27.10.2024 17:45
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SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Hak ettikleri bir galibiyet aldıkları için memnun olduklarını ifade eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bugün bizim için çok önemliydi çünkü 6 maçtır kazanamıyorduk. Bugün iyi bir sonuç aldığımız için memnunum. Zaman zaman istediklerimizi sahaya yansıtıyorduk ancak sonuç alamıyorduk. Bugün oyuncularım hak ettikleri ve istedikleri galibiyeti aldı. Onlar adına çok mutluyum" dedi.

FATİH SERKAN ALBAYRAK: 'İSTEMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET OLDU'

Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, takımın gole kadar her şeyi doğru yaptığını ancak golü bulduktan sonra oyun disiplininden koparak bir panik havası içerisinde oynadıklarını söyledi.

Albayrak, istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, "Öncelikle mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz. Çünkü istemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Belki ilk yarıda bizim attığımız gole kadar her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Bulduğumuz gol bizi oyun disiplininden kopardı. Skoru koruma içgüdüsüyle anlamsız bir şekilde direk uzun toplarla hücuma çıkmaya çalıştık. İstediğimiz daha çok topa sahip olarak oyunu domine etmekti. Biz de saha içerisinde futbolcuların o paniğe anlam veremedik. Oyuncularımızın bazen özgüveniz oynamaları bizi de üzdü. Tabi bunlar futbolun içerisinde var. Biz hafta içerisinde ne kadar çalışsak bile saha kenarından yeterli müdahale edemiyoruz. Erken golü bulmak tamamen bizim açımızdan İkinci gole de reaksiyon veremedik. Bugün ki oyun bizi gerçek anlamda üzdü. Bizim en büyük gücümüz ve kazanmış olduğumuz puanlar mücadele gücümüz. Eksik olan tarafımız ise topa sahip olma. Topa sahip olamamak oyuncularımızın özgüvenini yitirince ister istemez oyundan düşüyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK Konyaspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika

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