Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü evinde Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışmaları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekibin tarafları ise teknik direktör Yılmaz ve futbolcu Maxim'e çiçek takdim etti.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?