Gaziantep FK olağanüstü seçimli genel kurulunu 5 Kasım'da yapacak. - Son Dakika
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Gaziantep FK olağanüstü seçimli genel kurulunu 5 Kasım'da yapacak.

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Gaziantep FK, olağanüstü seçimli genel kurulunu 5 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda yapma kararı aldı. Toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci oturum 12 Kasım Perşembe günü aynı saat ve yerde çoğunluk şartı aranmadan düzenlenecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurulun 5 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci toplantının 12 Kasım Perşembe günü aynı saat ve yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacağı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Yönetim kurulu veya denetim kurulu üyeliğine aday olmak isteyenlerin, spor kulübümüz tüzüğüne uygun olarak hazırlayacakları yönetim kurulu veya denetim kurulu asil ve yedek üye listelerini yazılı ve imzalı şekilde en geç genel kurul toplantısı başlangıcında divan kurulunun oluştuğu ana kadar teslim etmelerine, spor kulübümüz tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca genel kurul toplantısının günü, saati, yeri ve gündeminin kulübümüz internet sayfasında ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: AA
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