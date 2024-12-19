Gaziantep FK, Orduspor'u Geçerek Gruplara Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep FK, Orduspor'u Geçerek Gruplara Kaldı

Gaziantep FK, Türkiye Kupası 5. turunda 52 Orduspor'u 2-0 yenerek grup aşamasına yükseldi.

19.12.2024 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Gaziantep

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Yusuf Bozdoğan, Batuhan Sarıgül

Gaziantep FK: Halil Bağcı, Emre Taşdemir (Dk. 35 Mbakata ), Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp (Dk. 59 Daubin), Mandouki, Ali Mevran Ablak (Dk. 59 Mustafa Eskihellaç), Mirza Cihan (Dk. 87 Muhammet Taha Güneş), Kenan Kodro, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan, Eren Çakır (Dk. 46 Halil Dervişoğlu)

52 Orduspor: Egeberk Gabel, Ali Kemal Başaran, Harun Özcan (Dk. 87 Emre Gemici), Kadir Arı (Dk. 75 Nevzat Bilen), Bilal Gülden, Yunus Emre Köse, Hüseyin Karabey (Dk. 75 Faruk Öcal), Emre Fırtına (Dk. 75 Enes Yetim), Berkay Arı, Ufuk Özcan, Yusuf Atasoy (Dk. 90 Rıdvan Tekkeşin)

Goller: Dk. 61 ve 70 Kenan Kodro (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 86 Bilal Gülden ( 52 Orduspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Kadir Arı, Dk 45 Ufuk Özcan (52 Orduspor), Dk. 54 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK)

Gaziantep (AA) – Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 3. Lig takımlarından 52 Orduspor FK'yi 2-0 yenerek gruplara kaldı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Gaziantep FK, gaziantep, Orduspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Orduspor'u Geçerek Gruplara Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkeste uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkeste uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:21:57. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Orduspor'u Geçerek Gruplara Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.