Gaziantep FK oyuncusu Furkan Soyalp, sezona iyi başlayacaklarına inanıyor Açıklaması

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nin orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, takım olarak sezona güzel sonuçlarla başlangıç yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren kırmızı-siyahlı takımın 27 yaşındaki oyuncusu Furkan Soyalp, AA muhabirine, güzel bir kamp süreci geçirdiklerini söyledi.

Çalışmalarının sezona olumlu yansımasını temenni eden Soyalp, "Bu seneki hedeflerimize, daha dinamik ve daha birbirini tanıyan bir ekiple güzel sonuçlar alarak başlamak istiyoruz." dedi.

Süper Lig'in bu sezon daha zorlu geçeceğini düşünen tecrübeli oyuncu, "Bol hazırlık maçı yaptığımız bir kamp dönemi geçiriyoruz. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarla beraber takımdaki bu çalışma azmi ve aile ortamıyla daha iyi olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Takımdaki herkes geminin ilerlemesi için çalışıyor"

Furkan Soyalp, teknik direktör Erol Bulut ile aralarındaki ilişkiye değinerek, şunları söyledi:

"Buradaki herkes geminin ilerlemesi için çalışıyor. Hocamız da o şekilde. Bazen tansiyon yükseliyor. Zaman zaman sert uyarıları oluyor. Bazen de abi kardeş gibiyiz. Bunların hepsi gelişme ve başarı için. Ortak hedef için çabaladığınızı anladığınız zaman, kırılmalar yerine başarıya odaklanma ortaya çıkıyor. Takım şu an o havada. 'Nasıl üzerine daha fazla koyabiliriz?' diye düşünüyoruz. Umarım bu da lige yansır."

Avrupa kupaları hedefi için sezon başından beklenti yaratmanın doğru olmadığını dile getiren Soyalp, bu hedefe ulaşılırsa takımın ve camianın hazır olduğunu aktardı.

Gaziantep FK'nin kurumsal bir yapıya sahip olduğunu anlatan Soyalp, "Hedef için sonuna kadar savaşırız ama şu anda bir hedef belirlemek hem takım üzerinde ekstra sorumluluk hem de camiaya ekstra beklenti olur. O yüzden hedef belirlemeyi doğru bulmuyorum." şeklinde konuştu.

Furkan Soyalp, geçen sezon rakip sahada fazla galibiyet alamadıklarına işaret ederken, bu yıl deplasman fobisini yenebileceklerini sözlerine ekledi.