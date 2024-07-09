Gaziantep FK Quentin Daubin'i kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep FK Quentin Daubin'i kadrosuna kattı

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Fransız ön libero Quentin Daubin'i transfer etti. 29 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık anlaşma sağlandı. Daubin, son olarak Caen takımında forma giydi ve geçen sezon 35 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı.

09.07.2024 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fransız ön libero Quentin Daubin'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Daubin'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Daubin, son olarak Fransa 2. Lig takımlarından Caen'de forma giydi ve geçen sezon 35 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK Quentin Daubin'i kadrosuna kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu’nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı
15:44 CHP lideri Özel’den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
17:15 Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’i birbirine kattı Transfer rekoru kıracak Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
15:45 Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı
15:34 Beşiktaş ikna oldu gibi Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine
15:31 MEB’ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok MEB'ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok
14:57 Anne, bebeğinin ’üç saatlik uçak yolculuğu boyunca’ ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü Anne, bebeğinin 'üç saatlik uçak yolculuğu boyunca' ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü
14:39 Günler sonra ortaya çıktı UEFA’dan skandal Erdoğan kararı Günler sonra ortaya çıktı! UEFA'dan skandal Erdoğan kararı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 17:55:12. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK Quentin Daubin'i kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement