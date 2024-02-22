Gaziantep FK, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gaziantep FK, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü. Sakatlığı bulunan Ulaş Zengin, Bryan Acosta ve Mustafa Eskihellaç katılmadı. Ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

22.02.2024 17:05  Güncelleme: 17:06
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde gruplar halinde turnuva gerçekleştirildi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Ulaş Zengin, Bryan Acosta ve Mustafa Eskihellaç katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: AA

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