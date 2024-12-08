Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas ve taktik çalışmalarla son buldu.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Rizespor Maçına Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?