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Gaziantep FK, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Gaziantep FK, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk edeceği Siltaş Yapı Pendikspor maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Marius Sumudica'nın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı antrenman, antrenör Cristian Petre yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma, düz koşu ve top kapma çalışmalarının ardından çift kale maç yapıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep FK, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
30.12.2023 - 17:45,
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü konuk edeceği Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica'nın rahatsızlığından dolayı katılamadığı antrenman, antrenör Cristian Petre yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve düz koşu çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmalarıyla devam ederken çift kale maçla son buldu.

Petre yönetiminde yaklaşık 1 saat 25 dakika antrenman yapıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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