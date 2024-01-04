Gaziantep FK, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazır

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenmana, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Bikel ve Gradel katılmadı.
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